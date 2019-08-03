İran nükleer anlaşmayla ilgili üçüncü adımı atmaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’na üye ülkeler, ABD’nin bügünkü tansiyonlara neden olduğu konusunda bir fikir birliğine vamış. İran'ın talepleri başından beri açıktı ve nükleer anlaşma ötesinde bir talepte bulunmamıştır.” ifadelerinde bulundu.

Zarif, "İran olarak nükleer anlaşmanın başkaları tarafından tam olarak uygulanmaması takdirde, biz de onu eksik olarak uygulayacağımızı söyledik. Tabii ki tüm attığımız tüm adımlar anlaşma çerçevesindedir.” ifadelerini kullandı.

Bazı P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkelerinin İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili üçüncü adımını durdurma isteğine dikkati çeken Zarif, “Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda karar almak sadece İran İslam Cumhuriyeti’nin hakkıdır. Diğer taraflar taahhütlerini yerine getirmezse, bir önceki adımlar gibi yeni adımı da atacağız.” diye kaydetti.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ise 7 Temmuz'da da "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.