Zarif Elysee Sarayı'nda Macron'la görüştü

Fransız yetkililerle görüşmek üzere Paris'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Elysee Köşkü'nde Fransa Devlet Başkanı Macron ile bir araya geldi. Bakan Zarif, Macron'la görüştükten sonra Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.

Edinilen bilgilere göre, Paris temaslarının gündeminde nükleer anlaşmayla ilgili verilen taahhütler yer alıyor.

Zarif, dün Oslo'daki temasları kapsamında Norveçli mevkidaşı Eini Ericsson ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, ziyareti kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg ile de bir araya gelmişti.

Zarif, Fransa ziyaretiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Cuma günü Paris’e yapacağım bir ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğim.” demişti.