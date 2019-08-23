Dışişleri Bakanı Zarif Paris'te

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransız yetkililerle görüşmek üzere Paris’e geldi.

Zarif, dün Oslo'daki temasları kapsamında Norveçli mevkidaşı Eini Ericsson ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, ziyareti kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg ile de bir araya gelmişti.

Zarif, Fransa ziyaretiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Cuma günü Paris’e yapacağım bir ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğim.” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Zarif’in Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı ile nükleer anlaşmanın son durumunu görüşmesi bekleniyor.