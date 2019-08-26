Zarif: Çinli yetkililerle nükleer anlaşmayı görüşeceğiz

Doğu Asya turu kapsamında bugün sabah saatlerinde Çin’e giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geldiği Pekin'de basın mensuplarına konuştu.

Çin ziyaretinin amacı hakkında açıklamada bulunan Zarif, İran-Çin 25 yıllık uzun vadeli stratejik ilişkileri programı ile nükleer anlaşma ve bölgedeki son gelişmeleri Çinli yetkililerle masaya yatıracaklarını söyledi.

Çin’i ziyaret ettikten sonra Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacağın bildiren Dışişleri Bakanı Zarif, “Japonya’da bir önceki seferde bu ülkeyle yaptığımız görüşmeleri sürdüreceğiz.” dedi.

Zarif ayrıca Malezya ile İran arasındaki görüş yakınlığına değinerek, “İslam dünyasındaki işbirliğini koordine etmek ve ikili ilişkileri geliştirmek için bu ülkeyi ziyaret edeceğim." açıklamasında bulundu.

Fransa'da bu ülkenin Dışişleri Bakanı Le Drian ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiğine değinen Zarif, "Bankacılık ve petrol meseleleri gibi bazı konuların bir kez daha iki ülke tarafından incelenmesi gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız yetkililerle yapılan görüşmelerin 4 saat sürdüğünü anlatan Dışişleri Bakanı, Fransa Maliye Bakanı ile de bir araya geldiğini bildirdi.