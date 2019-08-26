Zarif Fransa'nın ardından Çin'e doğru hareket etti

G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine dün sürpriz bir ziyaret gerçekelştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün sabahın erken saatlerine Çin’e doğru hareket etti.
Zarif, Doğu Asya turu kapsamında Çin’i ziyaret ettikten sonra Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa'nın Biarritz kentinde ülkenin Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Zarif, "Yol zor ama denemeye değer." yorumunu yapmıştı.
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