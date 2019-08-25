Doğu Esintileri dergisinin yeni sayısı çıktı

Türkiye'de yayın hayatında altıncı yılına giren Doğu Esintileri dergisinin 11. sayısı çıktı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yayınlanan Doğu Esintileri’nin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“Doğu Esintileri: Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yapılacak çalışmaların yayınlanacağı bir bilimsel etkinlik platformu olarak; öncelikle dil ve edebiyat, tarih, sanat ve kültür alanlarında özgün akademik makalelere, nitelikli çevirilere yer veren uluslararası hakemli bir dergi olarak her sayıda daha iyiye ve daha ileriye hedefiyle yoluna devam etmekte…

Doğu Esintileri, sosyal bilimler alanında araştırmacıların nitelikli çalışmalarını okuyucularıyla buluşturarak bu alandaki boşluğun biraz olsun doldurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.”

Derginin yeni sayısına ulaşmak için tıklayınız.