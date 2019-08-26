Zarif Pekin'de Çinli mevkidaşı ile görüştü

Bugün Çin'e yolculuk yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Pekin’de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.
İkili görüşme öncesi Çin ziyaretinin amacı hakkında gazetecilere açıklamada yapan Zarif, Pekin'de İran-Çin 25 yıllık uzun vadeli stratejik ilişkileri programı, nükleer anlaşma ve bölgedeki son gelişmeleri Çinli yetkililerle masaya yatıracaklarını söylemişti.
Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında Çin’i ziyaret ettikten sonra Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.
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