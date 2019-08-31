İran nükleer anlaşmayla ilgili kararları konusunda oldukça ciddi

İran’ın Viyanna’daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yeni raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Garipabadi, Ajans'ın 16. raporunun İran'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın korunmasındaki iyi niyetliliği ve uluslararası sorumluluklarına bağlı kaldığının onayı olduğunu belirtti.

Garipabadi, Ajans raporunda önceki 15 raporda olduğu gibi anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren Ajans’ın İran tarafından anlaşmaının maddelerine göre taahhütlerinin doğruluğunu ve denetlenmesine devam ettiğinin belirtildiğini söyledi.

İran temsilcisi ayrıca UAEA yeni raporunda İran ulusal güvenlik konseyi kararı çerçevesinde İran’ın nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca bazı faaliyetlerini durdurabileceğine değinildiğini de belirtti.

Garipabadi, “rapora göre 19 Ağustos tarihine kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunun yüzde 4,5 kadar zenginleştirilmiş 25,1 kg uranyum olmak üzere toplam 241,6 kg olduğunu, İran’ın en fazla 202,8 kg zenginleştirilmiş uranyum bulundurabileceğini” sözeline ekledi.

Parstoday'e göre, İranlı yetkili, “İran’ın son kararında belirttiği adımları atmakta ciddi ve azimli olduğunu, defalarca da belirttiği gibi tüm tarafların dürüstçe ve tam olarak sorumluluklarını yerine getirmelerinin, nükleer anlaşmaının devam etmesi için esas temel olduğunu” da söyledi.