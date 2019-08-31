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31 Ağustos 2019 - 10:32

Pompeo'dan İran tankerine ilişkin açıklama

Pompeo'dan İran tankerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eski adı 'Grace 1' olan ve Cebelitarık yönetiminin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen serbest bıraktığı İran tankeri Adrian Darya hakkında açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eski adı 'Grace 1' olan ve Cebelitarık yönetiminin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen serbest bıraktığı İran tankeri Adrian Darya hakkında açıklamada bulundu.

Pompeo, "Tankerin yolda olduğu ve Suriye'nin Tartus kentine gittiği konusunda güvenilir bilgilerimiz var. Umarım rotasını değiştirir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tankerin Suriye'ye gitmeyeceğine dair İngiltere'ye teminat vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Adrian Darya tankerini kara listeye alarak, kaptanına yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1880876
Azar MAHDAVAN

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