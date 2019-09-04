İranlı Bakan, Trump'ı "Thanos"a benzetti

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Azeri Cehromi, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran Uzay Ajansı, Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi’ni yaptırım listesine alma kararını açıklamasının ardından kişisel twitter hesabı üzerinden uzaydan bir görüntü paylaşarak, şöyle yazdı:

“ABD’nin uzaya yaptırım uygulanmasına gelince bu ülkeyi bu görüntüde bile bulamıyorum."

Azeri Cehromi’nin paylaşımında “Dünya ve parlak bir gelecek yalnızca birkaç kişiye değil herkes içindir.” ifadesine yer verildi.

Donald Trump'a seslenen İranlı Bakan, "Thanos'ı taklit etmeyi bırak." dedi.

Thanos, ABD'de Marvel Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlarda görünen en kötü karakterden biridir.