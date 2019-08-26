Nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi daha da azaltabiliriz

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bir törende konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “İran Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin milli menfaatlarını korumak için her aracı kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer bir toplantıya katılmak veya birileriyle görüşmek ülkemin gelişmesini sağlayacaksa, bu konuda asla tereddüt etmeyeceğim.” dedi.

Son bir yıl içerisinde İran halkına uygulanan yaptırımlara dikkati çeken Ruhani, “İran olarak, yaptırımların karşısında durup aynı zamanda misilleme yaparız."

Nükleer anlaşmaya ilişkin Ruhani, İran'ın bu konuda iki önemli adım attığına işaret ederek, "Anlaşmadaki taahhütlerimizi daha da azaltabiliriz. Ancak diplomasi yolunu açık bırakmak ve müzakere fırsatı bulmak için (Avrupalı taraflara) iki aylık süre verildi.” ifadesini kullandı.

İran’a ait petrol tankerinin İngiltere’ye bağlı Cebelitarik Özerk Yönetimi tarafından alıkonulmasına değinen Ruhani, “Onlar bizim gemimizi alıkoyarlarsa biz yanlış yaptıklarını anlatabilmek ve yasal yollarla gemimizi geri almak için onlarla müzakere yaparız. Bu konuda güç ve diplomasinin birlikte çalışması gerekiyor.” diye konuştu.