ABD ile müzakere etme niyetinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde 2 bakan için mecliste yapılan güvenoyu oturumuna katıldı.

Ruhani, burada yaptığı konuşmasında, İran halkına uygulanan ekonomik baskılara değinerek, “Son yıllarda hiçbir ülke İran gibi düşmanların ekonomik ve azami baskısı altında kalmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti’nin son 16 ay boyunca uygulanan ağır yaptırımlar karşısında 6 aydan fazla dayanamayacağı öngörülüyordu.” dedi.

Düşmanın İran’a karşı azami baskı politikasının boş olduğunun farkına vardığını belirten Ruhani, "Düşmanlar bu ekonomik savaşın, 30 yıl önce gerçekleşen askeri savaş gibi bir sonucu olmayacağını ve ulusumuzun tüm zorluklara rağmen zafere ulaşacağnı iyi biliyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Ruhani ayrıca, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Avrupa tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

Hükümetin bir yıllık stratejik sabrın ardından taahhütlerini azaltma politikasını izlediğini dile getiren Ruhani, “Bu yıl taahhütlerin azaltılmasında ilk adımı attık, ancak aynı zamanda Rusya ve Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi yakın ilişkilerimiz olan ülkelerle müzakerelere devam ettik. İki ayın sonunda istenen sonuca varmadığımız için taahhütleri azaltmada ikinci adımı attık ve bugün ikinci iki ay da bitmek üzeredir” ifadelerini kullandı.

Ruhani sözlerine ek olarak şöyle dedi:

“Son iki ay içinde farklı ülkelerle önemli görüşmelerde bulunduk. AB’nin daha doğrusu İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkelerinin (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını yerine getirebilmeleri durumunda biz de taahhütleri azaltmayı yeniden gözden geçirebiliriz. Fakat eğer gereken iradeyi göstermezse önümüzdeki günlerde kesinlikle üçüncü adımı atacağız.”

ABD ile müzakere edip etmeyeceklerine ilişkin açıklama yapan Ruhani, hiçbir zaman bu ülkeyle müzakere etme niyetinde olmadıklarını söyledi.