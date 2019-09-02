İran'dan "Üçüncü Adım" açıklması

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, son diplomatik temaslarla ilgili, “Şu anki en ciddi diyaloglarımızdan birisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la nükleer anlaşma konusunda temas kurmaktır” ifadelerinde bulundu.

Taahhüt karşısında taahhüt politikasını benimsediklerine dikkati çeken Rebii, “Çok şükür ki birçok konuda Fransa'yla aynı görüşteyiz” dedi.

Rebii sözlerine ek olarak şöyle söyledi:

“Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile Petrol Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın temsilcilerinin gerçekleştirdiği son Paris ziyareti, Avrupa tarafının nükleer anşlaşmadaki taahhütlerini nasıl yerine getireceğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, İran petrolü satılmalı ve ondan gelen para İran'a ulaşmalıdır.”

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Moskova’ya ziyaretini "İran’ın nükleer anlaşmayı koruma yönünde yaptığı diplomatik çalışmaları" olarak değerlendiren Rebii, “İran olarak Rusya ile nükleer anlaşma ile ilgili son gelişmeleri ele alıyoruz” diye konuştu.

Bunlara ilave olarak İran Hükümet Sözcüsü, “Eğer Avrupa nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak yerine getirirse, 3. Adıma geçmeyeceğiz" diye konuştu.