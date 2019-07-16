Şu anda zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'te kalacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5 oranında kalacak. Fakat uranyum zenginleştirme işleminin hızlı bir tren gibidir. Halihazırda yüzde 4,5; bir sonraki durakta yüzde 20 seviyesine çıkacak." dedi.

Kemalvendi, şu anda zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 20 oranına çıkarmaya ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ise 7 Temmuz'da da "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.