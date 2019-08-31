Zarif, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Msevi, kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Pazartesi günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini bildirdi.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki Pazartesi günü üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanında bölgesel meselelerle nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri ele alacak.”