Avrupa gereken iradeyi göstermezse 3. Adımı güçlü şekilde atacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, nükleer anlaşmayla iligli taahhütleri azaltma konusunda Üçüncü Adım’ın tasarlandığını ve uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

“İran (Avrupa tarafına) tanınan süreyle eş zamanlı olarak anlaşmada kalan tarafların sözlerini yerine getirmesi için Üçüncü Adım’ı tasarlamıştır.” diyen Musevi, İran’ın Üçüncü Adım’ı atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ruhani-Macron telefon görüşmesi, Zarif’in 3 gün içinde iki kez yaptığı Fransa ziyareti ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin gerçekleştirdiği son Paris ziyaretini "İran’ın nükleer anlaşmayı koruma yönünde yaptığı diplomatik çalışmaları" olarak değerlendiren Musevi, “Bütün bu diplomatik önlemlere rağmen, İran İslam Cumhuriyeti, bu çabaların başarısız olduğunu ve Avrupa tarafının nükleer anlaşmayı yerine getirme konusunda kararsızlığını ve pasifliğini görürse Üçüncü Adımı’nı atacaktır.” ifadesini kullandı.

Musevi, Üçüncü Adım’ın , Birinci ve İkinci Adım’dan daha da güçlü olduğuna dikkati çekerek, “Tabii ki Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için sunulan teklifler ve görüşmeler hayata geçtiği takdirde İran Üçüncü Adım’ı atmayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Abbas Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Şartların uygun ve kabul edilebilir olması durumunda, Birinci ve İkinci Adım'ı bile yeniden gözden geçirebilir ve durumu bikaç önceki aya geri götürebiliriz. Ayrıca İran nükleer anlaşmadaki yükümlülükleri tekrar yerine getirebilir."

Musevi, sözlerinin bir kısmında da Bakan Zarif’in önümüzdeki günlerde Bangladeş ile Endonezya’ya ziyarette bulunacağını duyurdu.