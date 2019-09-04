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4 Eylül 2019 - 10:03

Maduro'dan orduya Kolombiya talimati

Maduro'dan orduya Kolombiya talimati

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetlerine 'Kolombiya hükümetinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmaları' talimatını verdi.

Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez'in yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yapması sonrası Venezuela sınırlarında askeri tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu.

"Sınırdaki tüm birlikler teyakkuzda"

Televizyondan yayınlanan açıklamasında Nicolas Maduro "Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığına talimat verdim. Sınırdaki tüm askeri birlikler, Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı saldırı tehdidine karşı teyakkuzda" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Maduro, her sene düzenlenen askeri tatbikatların bu sene 10 ve 29 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınırındaki Zulia, Taçira, Apure ve Amazonas'ta düzenleneceğini söyledi. Tatbikatların bu sene üçüncüsü yapılıyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kolombiyalı yetkililer Venezuela'ya saldırı hazırlığında oldukları iddialarını sürekli olarak reddediyorlardı.

News Code 1880975

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