Rusya Başbakan Yardımcısı'ndan Maduro'ya destek ziyareti

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck el Aissami ile Rusya-Venezüella hükümetlerarası komisyon toplantısına başkanlık yaptı. Söz konusu toplantıda Aissami, ABD’nin yaptırımlarına rağmen Venezüella’nın, ülkede çıkarılan petrolü satabilmesine yardımcı olan Moskova’ya teşekkür etti.

Borisov: Maduro'yu dsteğedevam

Borisov ise pek çok Batılı ülkenin Venezüella’nın lideri olarak muhalif Juan Guaido’yu tanımış olmasına karşın, Moskova’nın ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro’yu desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Yerel basına göre Borisov ayrıca Rusya ve Venezüella’nın karşılıklı ticareti artırmasının, Maduro’nun hükümetinin meşru olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

2030'a kadarki dönemi kapsayan uzun vedeli işbirliği planı

Rus Başbakan Yardımcısı ayrıca, bir sonraki hükümetlerarası komisyon toplantısına kadar Rusya ile Venezüella’nın ekonomik ve askeri-teknik işbirliği için hedefler ortaya koyan ve 2030’a kadarki dönemi kapsayan uzun süreli bir işbirliği planı hazırlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Sputnik