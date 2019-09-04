Rusya'dan ABD-Taliban barış görüşmelerine ilişkin açıklama

BM Güvenlik Konseyi’nin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini değerlendiren Nebenzia, ABD ile Afganistan konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Afganistan'ın diğer ülkelerden gelen "terörist akını" ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Nebenzia, "Bizim Afganistan'da bir ajandamız yok. Afganistan öncülüğünde barışçıl bir çözüm istiyoruz. Bir anlaşmaya varılırsa destekleyeceğiz." dedi.

Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

Kynak: Star