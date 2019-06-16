İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri bir araya gelecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki zirvenin önümüzdeki Ağustos’ta olacağı açıklandı.

Tahran'da düzenlenen "İran ve Kuzey Kafkasya: Tarih ve işbirliği perspektifleri" sırasında açıklama yapan Rusya'nın Kuzey Kafkasya Bölge İşleri Bakanı Sergey Çebotaryev, "Ağustos ayında Soçi’de Rusya, İran ve Azerbaycan liderleri arasında üst düzey bir toplantı yapılması planlanıyor." dedi.

İran-Rusya-Azerbaycan arasında ikincisi Kasım 2017'de düzenlenen “Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi” kapsamında bir araya gelen üç lider, ağırlıklı olarak Güney-Kuzey koridoru, ekonomik ilişkiler, enerji işbirliği, terörle mücadele ve bölgesel konularını ele almıştı.