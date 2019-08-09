Fars Körfezi'nde İsrail'e karşı koyma İran'ın hakkı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Fars Körfezi’nde planladığı askeri misyona İsrail’in muhtemel katılımıyla ilgili olarak açıklama yaparak, bu adımı "ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Musevi, bu tehlikeli girişimin sonuçlarından ABD’nin sorumlu olduğunu ifade ederek, “Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda Siyonistlerin tehdidine karşı koyma İran’ın hakkıdır." dedi.

ABD’nin kuracağı sözde askeri koalisyonun kışkırtıcı bir adım olduğunu anlatan Musevi, İran’ın buna karşı olduğunu sölyedi.

Abbas Musevi, ABD’nin Fars Körfezi’nde askeri misyon kurma çabalarını eleştirerek, "Adı ne olursa olsun Fars Körfezi'ndeki bölge ötesi güçlerin varlığı, bölgedeki güvenliğin pekişmesine katkı sağlamaz, aynı zamanda kritik Fars Körfezi bölgesinde daha fazla gerilim ve krize yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami dün yaptığı bir açıklamada, "İsrail ordunun da misyona katılması felaket sonuçları olacak" demişti.