Çin ordusu ilk kez Umman Denizi'ndeki ortak askeri tatbikata katılacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Çin'e gerçekleştirdiği son ziyaretinde bu ülkenin "Phoenix" televizyon kanalına konuştu.

Tümgeneral Bakıri, "Çin ordusunu ilk olarak Aralık ayında Kuzey Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nin güneyinde İran ve Rusya tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikata katılmaya davet ettik.” dedi.

Fars Körfezi'nde İran'ın herkesten daha fazla güvenlikten yana olduğunu dile getiren Tümgeneral Bakıri, "Aynı zamanda savaş istemiyoruz, fakat bu bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaya çalışan herhangi bir eyleme şiddetle karşı koyacağız." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri, İran’ın her türlü çatışmaya hazırlıklı olduğuna dikkati çekerek, “Düşmanlar bize yönelik bir savaş başlatma cesaretine sahip değiller, çünkü kendilerine daha fazla zarar vereceğini ve ciddi şekilde hasar göreceklerini biliyorlar.” açıklamasında bulundu.

İran’ın direniş ekeseni ülkelerine yardımları hakkında Tümgeneral Bakıri, şunları kaydetti:

“Irak ve Suriye'de, bu ülkelerin resmi hükümetlerinin talebi üzerine onlara yardım ettik. Fakat Yemen konusu farklı. Yemen halihazırda kuşatma altında ve erişim için tüm yollar kapalı, ayrıca uzun bir süredir ilaç gönderme imkanı bile yok.”

Tümgeneral Bakıri, İran’ın Yemen’e füze gönderdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yemen'e ilacın gönderilmesi mümkün olmadığı durumda bu ülkeye birkaç metrelik füze nasıl gönderilir? Biz Yemen halkı ordusuna askeri danışmanlık yardımı yapıyoruz. Devrim Muhafızları bundan sorumlu ve işgalciliğin sonuna kadar Yemen halkının yanında olacağız." diye konuştu.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 11 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin’e gitmişti.