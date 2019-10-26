İsrail güçleri Gazze'de 77 Filistinliyi yaraladı

Filistin halkı, Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 80’inci Cumasında Gazze Şeridi’nde geniş çaplı gösteri düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Gazze’nin doğu sınırında düzenlenen işgal karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail güçlerinin 77 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 327 Filistinli İsrail güçlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş, 32 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.