Özbeksitan Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

Özbeksitan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bakü’de 15 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk Konseyi Zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son günlerde Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine katılma kararı aldığını, Türkmenistan'ın da gözlemci üye olmak istediğini bildirdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında Nahçıvan’da düzenlenen Türk Zirvesi’nde imzalanan Nahçıvan Anlaşması’yla kurulmuştur. Kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.