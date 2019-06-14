Kırgızistan’da ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi başladı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Bişkek yakınlarındaki Ala Arça Devlet Konutu’nda başlayan ŞİÖ devlet başkanlarını Kongre Merkezi'nde karşılıyor.

Kısa bir görüşme ardından aile fotoğrafı çektiren liderler, zirvenin düzenleneceği salona davet ediliyor.

İkili ve heyetlerarası şeklinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi’nde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakanı katılacak. İran, Afganistan, Belarus ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla yer alacak.

Örgütün gelişiminin yanı sıra üye devletleri ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı zirvenin ardından örgütün Bişkek bildirisi kabul edilecek.

Zirveyi takip etmek amacıyla 115 uluslararası medya kuruluşundan 435, 32 ulusal medya kuruluşundan 94 basın mensubu akredite oldu.

"Kabar.kg" sitesinde yer alan bilgilere göre, zirveye katılacak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Moğolistan lideri Khaltmaa Battulga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Çin Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han dün, 13 Haziran’da Bişkek'e geldi.