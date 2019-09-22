İran'dan Suudi Arabistan'ın temelsiz suçlamalarına ret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi yetkililerin Aramco petrol tesislerine yönelik saldırı sorumluluğu konusundaki temelsiz suçlamalarını şiddetle reddetti.

Musevi dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin İran'ı kendine düşman olarak görme sanrısı ve ortada duran gerçeklerden kaçarak, her daim İran'ın adını gündeme getirmekle kendi yenilgilerinden başkalarını suçlamaya çalışmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Parstoday'e göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Suudi yönetime, başkaları hakkındaki temelsiz suçlamaları yerine, bir an evvel masum Yemenliler'in katliamı ve Yemen'in yıkımından başka bir sonucu olmayan bu ülkedeki yıkıcı savaşına son vermesi gerektiğini kaydetti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi petrol firması Aramco tesislerine yönelik İHA'lı saldırıyı üstlenirken, Suudi yönetim İran'ı bu saldırıdan sorumlu tutmaya çalışıyor.