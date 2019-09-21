İranlı komutan: Düşmana ezici bir şekilde cevap vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, bugün Tahran’da düzenlenen “Ele Geçirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Fuarı”nın açılış törenine katıldı. Burada basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Hacizade, “Bugün Kutsal Savunma ve İslam Devrimi Müzesi’nde dünyanın en büyük İHA koleksiyonu görücüye çıkarıldı. Bu müze İran’ı tehdit eden tüm düşmanlar için ibret olacak.” dedi

Son 40 yılda İran’ın askeri alanda büyük ilerleme kaydettiğini anlatan Tuğgeneral Hacizade, İran’ın insansız hava aracı üretimi konusunda ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hacizade, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlara ek olarak, radar alanında da önemli ilerlemeler kaydettik. Bunun örneği ise Amerikan ordusuna ait MQ-4C tipi İHA'nın düşürülmesidir.Düşmanlar bundan ders almalı ve İran halkına yönelik dilini değiştirmeli."

Tuğgeneral Hacizade, ABD'li yetkililerin İran karşıtı iddialarına ilişkin “Son kırk yılda ayakta durduğumuz gibi böyle devam edeceğiz. Düşman bir halt ederse kesinlikle ezici bir şekilde cevap veririz.” diye konuştu.