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21 Eylül 2019 - 14:25

Ruhani Pazartesi günü New York'a gidecek

Ruhani Pazartesi günü New York'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Pazartesi günü New York’a gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Pazartesi günü New York’a gidecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin New York ziyaretinin zamanı hakkında sosyal medya twitter hesabı üzerinden attığı tweette, “Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Cuma günü New York’a gitmişti. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de önümüzdeki Pazartesi günü bu kenti ziyaret edeceği mutemeldir” ifadelerinde bulundu.

17 Eylül itibariyle başlayan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı 27 Eylül’e kadar devam edecektir.

News Code 1881315
Ruya FEREYDUNI

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