Ensarullah: BAE, bizim ezici cevabımızı beklesin

İRNA'ya demeç veren Yemen Ensarulah hareketi siyasi konsey üyesi Abdülvehhab El-Mehbeşi, BAE'nin şimdiye kadar Yemen ordusu ve halk güçlerinden ezici darbeler aldığını kaydederek, BAE'nin Yemen'e tecavüzlerini sürdürmesi durumunda, kendi topraklarında Yemen'den beklenmedik darbeler alacağını vurguladı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen bataklığından tek kurtuluş yolunun Yemen'e yönelik tecavüzler ve cinayetlere son verilmesi olduğunu kaydeden El-Mehbeşi, "Onlar tecavüzlerine son vermeleri durumunda, Yemen ordusunun onların topraklarındaki operasyonları durdurulacaktır, aksi halde operasyonlar devam edecektir."ifadesini kullandı.

Batılılar için İslam dünyasında tek önemli olan hususun petrol ve Siyonist rejimin güvenliği olduğunu kaydeden Ensarullah yetkilisi, Arabistan petrolünün Amerika için Yemen'in masum halkının kanından daha önemli olduğunu söyledi.