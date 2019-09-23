İran'dan Trump'a şartlı görüşme teklifi

BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak üzere gittiği New York'ta CNN International'dan Christiane Amanpour'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin BM Genel Kurulu toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile şartlı görüşmebileceğini bildirdi.

Trump’ın gerekenleri yapmaya hazır olduğu durumunda Ruhani’nin onunla görüşebileceğini aktaran Zarif, "Yaptırımlar kaldırılırsa karşılığında İran da nükleer tesislerinin daimi olarak denetimine izin verecek.” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Bakan Zarif, "Barışın simgesi (zeytin dalı) hep masadaydı, ama biz yine de onu gösteriyoruz.” dedi.