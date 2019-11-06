İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sundu.

Ülkede Kraliçe tarafından erken seçime gidilme kararı almasının ardından johnson'un İstifa etmesi dikkat çekti.

Boris Johnson kimdir?

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson İngiltere başbakanı olarak seçilmişti.