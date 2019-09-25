İran kültürü Türkiye'de tanıtılacak!

Batı Azerbaycan Eyaleti Valiliğinden bir yetkili, “Türkiye’nin Erzurum kentinde önümüzdeki Kasım ayında Batı Azerbaycan Eyaleti Kültür Haftası etkinlikleri düzenlenecek.” dedi.

İranlı yetkili, “Batı Azerbaycan Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında bu eyaletin kültürel, sanatsal ve turistik kapasitesi Erzurum halkına tanıtılacak.” ifadesini kullandı.

İran'ın kuzeybatısında yer alan ve yönetim merkezi Urmiye kenti olan Batı Azerbaycan eyaletinin Türkiye ile 560 kilometrelik ortak kara hududuna sahip olduğu bilinmektedir.