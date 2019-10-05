İran yapımı üç film İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Rıza Mirkerimi’nin ‘Castle of Dreams’, Cemşid Mahmudi'nin ‘20 Kemiği Aynı Anda Kırmak’ ve Kemal Tebrizi’nin ‘Sinsi’ adlı filmi bu sene 20’ncisi İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Roma Asya Film Festivali’nde (Asiatica) sinemaserlerle buluşacak.

1 Ekim itibariyle başlayan 20.Uluslararası Roma Asya Film Festivali 10 Ekim'de sona erecek.

İran ve Afganistan’ın ortak sinema eseri olan ‘20 Kemiği Aynı Anda Kırmak’ adlı film daha önce Uluslararası Busan Film Festivali'nde ödül kazanırken aynı zamanda İsveç’te düzenlenen Sama Film Festivali ile Fransa’da düzenlenen Vesoul Film Festivali’nde en eyi film ödülün elayık görülmüştü.

Rıza Mirkerimi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Castle of Dreams’ adlı film de Uluslararası Şangay Film Festivali, Orenburg Film Festivali ve Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Batumi Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.

Kemal Tebrizi’nin “Sinsi” adlı filmi de daha önce Uluslararası İran-Toronto Sinema Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü.