İran-Türkiye yapımı filmin Türk oyuncusu belli oldu

Türk oyuncu İbrahim Çelikkol, Mevlana’nın hayatını konu alan İran-Türkiye ortak yapımı “Aşk Sarhoşu” adlı filmde rol alacak.

Daha önce İran’dan Şahab Hüseyni, Parsa Piruzfar ve Husam Manzur’un bu filmin oyuncu kadrosunda yer alacağı belirtilmişti.

İranlı sinemacı Hasan Fethi’nin yöneteceği “Aşk Sarhoşu” adlı filmin çekimleri yakında Konya’da başlayacak.

Son olarak 2016 yılında Hollywood’un Mevlana hakkında film yapacağı ve Mevlana’yı Leonardo DiCaprio’nun, Şems’i Tebriz’i‘yi de Robert John Downey’in oynayacağı duyurulmuş ancak filmin çekimlerine başlanmamıştı.

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, bundan tam 812 yıl önce bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.