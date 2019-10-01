Ruhani ile Putin görüştü

Erivan'da Avrasya Ekonomik Birliği Liderler Zirvesi vesilesiyle Putin ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın başarılı olması için anlaşmayı imzalayan tüm taraflar ve ülkelerin karşılıklı yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin şart olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Moskova'nın nükleer anlaşmanın uygulanması konusundaki rolünün önemine dikkat çekerek, nükleer anlaşmanın uluslararası meselelerin çözümü için çok taraflı diplomasi başarısı adına etkin bir model olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Fars Körfezi ve bölgede güvenlik ve barışın korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikalarından olduğunu ifade ederek, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda sürdürülebilir barış ve güvenliğin ancak bu bölge ülkelerinin katılımıyla temin edileceğini vurguladı.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin de, nükleer anlaşmayı bir kez daha destekleyerek, Moskova'nın tüm taraflarca anlaşmanın tamamen uygulanması için elinden geleni yapmakta olduğunu vurguladı.

Putin ayrıca, İran'ın Avrasya Birliği ile ekonomik münasebetlerinde resmen işbirliğine başlamasını memnuniyetle karşılayarak, bunun daha fazla bölgesel işbirliği için zemin sağlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Parstoday'ın haberine göre, Görüşmede Ruhani ile Putin ayrıca Tahran ile Moskova'nın her alanda ilişkilerinin daha da gelişmesine vurgu yaparak, Hürmüz Barış Planı'nı ele aldılar.