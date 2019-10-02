İran'dan NATO Genel Sekreteri'nin iddialarına sert tepki

İran dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in İran’ın barışçıl nükleer programı ve füze savunma yetenekleriyle ilgili iddialarına tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti, yabancı güçlerin ve yabancı güvenlik kuruluşlarının Fars Körfezi ile ülkelerin iç işlerine müdahaleci tutumunu kınayarak, onların bölgedeki güvenlik düzenlemelerine müdahalesinin güvensizliği ve gerginliği artacağına inanıyor” ifadelerinde bulundu.

Musevi,“NATO Genel Sekreteri, bölgenin işlerine müdahale etmek yerine bu askeri kurumun Orta Doğu ve Batı Asya'daki müdahalesinin zararlı etkileri konusunda hesap vermeli." dedi.

Ortadoğu’nun güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayan Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti dünyadaki diğer bağımsız ülkeler gibi geleneksel savunma programlarından yararlanma hakkına sahiptir. İran’ın füze programı savunma ve caydırıcı niteliktedir. Bu yüzden gereksiz endişelerin dile getirilmesi ülkemizin füze savunma programını sürdürme ve güçlendirme politikasını etkilemeyecektir.” diye konuştu.