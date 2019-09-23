İran'dan Avrupa'nın insan hakları kararına tepki

Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki gösterdi.

AP kararını “tek taraflı ve gerçek dışı” olarak nitelendiren Musevi, Avrupa Parlamentosu’nu Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı ekonomik terörizm uygulayarak 80 milyondan fazla insanın haklarını ihlal etmesine göz yumduğu için sert bir şekilde eleştirdi.

Musevi, alınan kararın Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerinin İran’daki güncel gelişmelerle ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade ederek, bunun İran’ı hedef alan bazı medya kuruluşlarının gerçek dışı bilgilerine dayandığını dile getirdi.

İnsan haklarına riayet etmenin dini ve yasal gereklilik olduğunu aynı zamanda ulusal güvenlik ile ülke menfaatleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Musevi, bunun için İran’ın her zaman insan haklarına uymaya çalıştığını kaydetti.

Abbas Musevi, İran’ın bu konuda başkalarının önyargılı ve kötü niyetli yorumlarına gerek duymadığına vurgu yaparak, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) insan haklarıyla ilgili sergilediği çifte standart tutumunu eleştirdi.

Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü, insan hakları konusunun diğer ülkelere karşı araç olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.