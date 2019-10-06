İran yapımı filmin çekimleri Türkiye'de başladı

Yönetmenliğini Muhammed Hüseyin Latifi’nin üstlendiği “Gümüş Adam” adlı film projesinin çekimleri İranlı ve Türk oyuncuların yer aldığı kadroyla Türkiye'de başladı.
Film kadrosuna Türkiye’den Şeyda Terzioğlu, Edip Tutal, Mustafa Yabaş, Aleyna Al, Zeynep Kale ve Arif Güngör gibi oyuncular katıldı.
Söz konusu filmin yapımcılığını ise Perviz Emiri üstleniyor.
İran bayrağı, milli kimlik, vatan sevgisi ve büyük başarıya imza atan İranlı gençleri konu alan filmin ülkedeki çekimleri son günlerde tamamlamıştı.
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