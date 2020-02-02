İran: Nükleer programı ciddiyetle takip edilecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi'yi yaptırım listesine alan ABD'nin kararına değinerek, bunun değersiz bir siyasi eylem olduğunu söyledi.

Kemalvendi, “ABD’liler psikolojik ve medya ortamında hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak gerçekte böyle bir başarı elde edemeyecekler” dedi.

Kemalvendi ayrıca, ABD’nin sadece İran’la değil aynı zamanda uluslararası meselelerle de ilgili anlayış sahibi olmadığı için böyle girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin son yaptırımı hakkında Kemalvendi, “ABD’nin bu kararı herhangi bir manevi ve maddi değere sahip değil. Aynı zamanda İran’ı nükleer programları yönündeki adımlarını daha sıkı bir şekilde atmaya kararlaştırıyor” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin İran’a yönelik nükleer yaptırımlardan amacının uranyum zenginleştirmesini durdurmak olduğunu belirten Kemalvendi, “Donald Trump, bir önceki ABD yönetiminin de denediği gibi uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi durdurmak istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi imkansızdır ve İran İslam cumhuriyeti daha önce de kanıtladığı gibi böyle bir isteğe boyun eğmeyecektir” diye konuştu.