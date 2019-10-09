Zarif'ten ABD'nin İran karşıtı yaptırım kararlarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen Uluslararası Dünya Ekonomisi ve Yaptırımları Konferansı'nda konuşma yaptı.

ABD'nin İran yaptırımlarını eleştiren Zarif, ABD’nin İran Merkez Bankası’na uyguladığı son yaptırımın yasa dışı olduğunu savunarak, “Devlet kurumu olan merkez bankasına terörizm adıyla yaptırım uygulandığında bu bankanın artık yiyecek ve ilaç sağlayamayacağı anlamına gelir.” dedi.

Sıradan insanları hedef alan ABD’nin yaptırımlarını "savaş cinayeti" olarak nitelendiren Zarif, “Askeri savaşta siviller ikinci hedefte, ancak ekonomik terörizmde (ekonomik savaşta) vatandaşlar birinci hedef.” ifadesini kullandı.

Zarif'ten 'Irak' açıklaması

Konferans sırasında basın mensuplarında yaptığı açıklamada Irak'taki son gelişmeleri değerlendiren Zarif, "Irak halkının (işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu konusunda) haklı endişeleri olduğunu düşünüyorum. Irak hükümeti bu sorunları gidermek için elinden gelenin en iyisini yapacağını açıkladı.” şeklinde konuştu.

Bakan Zarif ayrıca, "Diğer yandan Irak halkını temsil etmeyen güçük bir grup Iraklıların protestolarından yararlanmaya çalıştı.” diye ekledi.

Irak İnsan Hakları Komisyonu, ülkede Salı gününden beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.