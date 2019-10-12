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12 Ekim 2019 - 12:18

ABD'den İran'a bir tehdit daha

ABD'den İran'a bir tehdit daha

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları öne sürdü:

”İran devleti, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir”

Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri savunma kapasitesini geliştirmek ve İran'ın bölgedeki saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a ek olarak askeri teçhizatlar gönderileceğini açıkladı.

İHA'ya göre, ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, ABD Merkez Komutanlığının talebi üzerine, Suudi Arabistan'a yeni ek güç ve askeri teçhizatların gönderilmesine izin verildiğini, en kısa sürede teçhizatların bölgeye ulaştırılacağını duyurdu.

News Code 1881757
Azar MAHDAVAN

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