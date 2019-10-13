TSK ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad kentine batıdan girdi

Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı beşinci gününde devam ederken, TSK ve Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu-ÖSO) bölgede ilerliyor. YPG hedefleri Türk obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alınırken, TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad kentine bugün öğlen saatlerinde batıdan giriş yaptı. Kentte şiddetli çatışmalar yaşanırken, çatışma sesleri Akçakale'den duyuluyor.

Suriye Milli Ordusu da yaptığı yazılı açıklamada kente batıdan giriş yaptığını duyurdu.

Öte yandan TSK'dan Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgesi sınırına askeri sevkiyatlar bugün de devam etti.

Kaynak: Sputnik