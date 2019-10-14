SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu

YPG'nin öncülük ettiği SDG’den yapılan açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye ve müttefiklerinin saldırılarını engellemek ve kontrollerindeki bölgeleri kurtarmak için SDG’ye destek verecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamada ayrıca, "Bu anlaşma, başta Afrin olmak üzere Türk devleti ve ona bağlı gruplar tarafından ele geçirilen tüm Suriye topraklarının özgürleştirilmesine imkan sağlayacaktır" denildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA da, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulunmuştu.

Haberde "askeri birliklerin Suriye topraklarındaki Türk saldırganlığına karşı cepheye" gönderildiği belirtimişti. Ancak askerlerin nereye gönderildiğine ilişkin detay verilmedi.

Kaynak: Euronews