İran: Kızıldeniz'deki kötü eylem yanıtsız kalmayacak

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerine yapılan roketli saldırıya ilişkin açıklama yaparak, "Ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini hedef alan uluslararası sulardaki korsanlıklar ve kötülükler cevapsız kalmayacaktır." dedi

Şemhani, elde edilen video görüntüleri ile bilgilerin incelendiğini ve kötü olayın failleriyle ilgili ipucuna ulaşıldığını bildirerek, “Suudi Arabistan’ın yakınındaki Kızıldeniz açıklarında iki füzeyle hedef alınan İran’a ait petrol tankerine yapılan saldırıya ilişkin özel bir komite kuruldu. Hazırlanan rapor yakında uygun karar alınması için ilgili yetkililere sunulacak. “ ifadelerini kullandı.

Şemhani ayrıca, "Uluslararası suların güvensizliği küresel ekonomi için endişe verici bir tehdit oluşturacaktır. Bu tür provokatif eylemlerin kötü sonuçlarının asıl sorumlusu bölyesi eylemlerin yöneticileri ve destekçileridir." diye ekledi.

Dün sabahın erken saatlerinde Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirilmişti.