ABD'siz Ortadoğu daha güvenli bir yer

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kaleme aldığı bir yazıda ABD'nin Ortadoğu politikasını eleştirdi.

Şemhani’nin kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"1-ABD'li yetkililerin son iki ay içerisinde öne sürdüğü iddialar daha önce bu ülkede yönetimin kabul etme ve ifade etme cesaretine sahip olmadığı gerçekleri ortaya koyuyor.

2- Amerikanlar Aramco saldırısıyla ilgilenmeyi talep eden Riyad'a saldırının ABD'ye değil Suudi Arabistan’a yapıldığını bildirdiler.

3- ABD’nin bölgedeki peş peşe siyasi ve askeri başarısızlıkları ve bu ülkenin bölgede askeri varlığını sürmek için 8 milyar dolar harcamasının hiçbir sonuca varmadığı ortada.

4- Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunun ve Washington’un Kürt müttefiklerini desteklemesinin ardından, Beyaz Saray yetkilileri Irak’ta kanlı bir savaş başlattıklarını itiraf ederken Ortadoğu’ya girmenin Amerikan tarihinde verilen en kötü karar olduğunu duyurdu.

5- Dünya'da özellikle Ortadoğu'da denklemlerin değiştiğini anlayan ABD'nin propagandalarına rağmen uluslararası düzeni konusunda mutlak egemen güç olmadığı görülüyor.

6- ABD, karşısında sadece iki yol olduğunu farketmiştir. Bu ülkenin kendisini dünya süper gücü göstermek için milyarlarca harcaması ya da gerçekçi bir yaklaşımla dünyanın mevcut durumunu kabul etmesidir.

7- ABD yönetimi, bugün dünya süper gücü olma kaynaklarına sahip olmadıklarının ve zirveye geri dönmelerinin mümkün olmadığının farkına varmıştır. Bu ülkenin Ortadoğu’yu bölme, Yüzyılın Anlaşması, İran’da hükümet düzenini değiştirme, Yemen savaşı, Afganistan’da barış ve Suriye krizi konusundaki başarısızlığı herkes için açıktır.

8- ABD yönetiminin acı ancak eğitici itirafları Batı Asya’daki müttefiklerinin bile Ortadoğu’nun Washington olmadan daha güvenli bir yer olduğunu kabul etmesine yol açmıştır."