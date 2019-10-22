  1. Siyaset
22 Ekim 2019 - 09:07

İran'dan "petrol tankeri saldırısı" için BM'ye mektup

İran'dan "petrol tankeri saldırısı" için BM'ye mektup

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres’ten BM uzmanlarının Kızıldeniz’de roketli saldırıya uğrayan İran tankeriyle ilgili soruşturmaya katılmasını istedi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Kızıldeniz’de roketli saldırıya uğrayan SABITI adlı İran petrol tankeriyle ilgili Birleşmiş Milletler’e (BM) birer mektup yolladı.

Mektupta, “İran İslam Cumhuriyeti, 11 Ekim’de gerçekleştirilen tanker saldırısının arka planında bir devlet aktörü bulunduğuna inanıyor ve olayı birer terör saldırısı olarak nitelendiriyor.” ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres’ten BM uzmanlarının da soruşturma sürecine katılmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyreden İran'a ait SABITI adlı petrol tankeri roketli saldırıya uğramıştı.

News Code 1881966

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler