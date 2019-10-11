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11 Ekim 2019 - 10:13

Kızıldeniz'de İran petrol tankerinde patlama

Kızıldeniz'de İran petrol tankerinde patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

İran'ın Öğrenci Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde art arda iki patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

Şu anda tankerdeki teknik uzmanlar patlamanın nedenini araştırıyorlar. Patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamaya 2 roketin neden olduğu kaydedildi.

News Code 1881729

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