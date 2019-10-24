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24 Ekim 2019 - 17:35

Zarif: ABD, İsrail'in Filistinliler'e yönelik cinayetlerine ortaktır

Zarif: ABD, İsrail'in Filistinliler'e yönelik cinayetlerine ortaktır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin uluslararası kuralları aşağılayan, tek taraflı ve radikal politikasının Filistin halkı üzerinde yıkıcı etki bıraktığını vurguladı.

Parstoday'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları'nın Filistin Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin şimdiki yönetiminin Filistin meselesini zayıflatmak istediği ve Siyonist rejimin yayılmacı politikasını desteklediği için suç ortağı olduğunu vurguladı.

ABD'nin büyükelçiliğini BM'nin sarih kararnamelerine aykırı bir şekilde Kudüs'e taşıma gibi küstah eyleminin bu krizin çözümü için adil ve kalıcı bir çözüm bulma çabalarına zarar verdiğini söyleyen Zarif, Filistin halkı ve liderliğinin Yüzyılın Anlaşması denen planı kesin şekilde reddettiklerini kaydetti.

Bakan Zarif, Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine seslenerek, bölge ülkelerinin Siyonist rejim ve ABD'ye güvenme hayaline kapılmamaları gerektiğini söyledi.

News Code 1882034

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