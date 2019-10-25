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25 Ekim 2019 - 11:25

Gazze bugün "Esirlerimiz, Aksa'mız, Geliyoruz" gösterisine hazırlanıyor

Gazze bugün "Esirlerimiz, Aksa'mız, Geliyoruz" gösterisine hazırlanıyor

Gazze halkı bugün düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün 80'inci Cuması için hazırlanıyor.

“Paltoday.tv”de yer alan bilgiye göre, Gazze bölgesi ahalisi bugün (25 Ekim Cuma) " Esirlerimiz, Aksa’mız, Geliyoruz" Cuması gösterileri için hazırlanıyor. Bugünkü gösterilerin Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 80. Cumasına tekabül edeceği belirtildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Konseyi yaptığı açıklamada Gazze ahalisini Gazze-İsrail sınırında toplanmaya çağırdı.

Filistinliler 30 Mart 2018 tarihinden itibaren, Gazze bölgesiyle 1948'de işgal edilmiş bölgeler arasındaki tel örgüler civarında, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve 1948'de işgal edilmiş şehirlerinden ve köylerinden çıkarılmış Filistinlilerin yeniden şehirlerine ve köylerine dönebilmesi için barışçıl gösterilerini ve yürüyüşlerini başlattılar.

News Code 1882040

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