Twitter, DSG komutanının hesabına 'mavi tik' verdi

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) başkomutanı Şahin Cilo kod adlı Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tik' vererek onayladı.

Böylelikle Kobani'nin hesabı Twitter'daki 'onaylanmış hesaplar' arasına girdi.

Kobani'nin 'Mazloum Abdî' isimli hesabının 40 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kobani, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor ve Türkiye'deki çok sayıdaki saldırının sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Sputnik